Des milliers de supporters du FC St-Gall en cortège à Berne

Berne aux couleurs vertes: des milliers de supporters du FC St-Gall ont afflué dimanche à Berne ...
Des milliers de supporters du FC St-Gall en cortège à Berne

Des milliers de supporters du FC St-Gall en cortège à Berne

Photo: Therese Hänni, Keystone-SDA

Berne aux couleurs vertes: des milliers de supporters du FC St-Gall ont afflué dimanche à Berne pour la finale de la Coupe de Suisse. Depuis le centre-ville, un cortège de supporters autorisé a défilé jusqu’au stade du Wankdorf.

Dans la matinée, les fans se sont rassemblés sous un magnifique temps printanier dans le centre-ville. Sur la Waisenhausplatz, une mer verte de maillots et de drapeaux s’est rapidement formée. Le cortège de supporters s’est mis en marche un peu après 10h30. Des chants 'Hopp Sanggalle !' ont résonné, accompagnés de tambours.

En chemin depuis le centre-ville via le pont de la Lorraine et le Nordring, des feux d’artifice ont été allumés et des fumigènes ont été utilisés. Parmi les supporters se trouvaient également de nombreuses familles avec enfants, placées plutôt à l’arrière du cortège. Les plus jeunes agitaient avec enthousiasme leurs petits drapeaux.

Les supporters st-gallois se dirigeaient vers le stade du Wankdorf en périphérie de Berne avec une certaine confiance, leur équipe affrontant un adversaire de division inférieure, le club vaudois Stade Lausanne Ouchy. Les Suisses orientaux sont considérés comme largement favoris. Les supporters de Suisse romande, eux, sont arrivés en trains spéciaux directement au Wankdorf et ont rejoint le stade par un autre itinéraire.

Le grand cortège des supporters st-gallois a entraîné temporairement des restrictions de circulation en ville. La police a accompagné le défilé, tout en restant pour l’essentiel en retrait.

/ATS
 

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