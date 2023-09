Des chiffres historiques sur le marché des transferts

La FIFA a publié une analyse de l’activité sur le marché des transferts au cours de la principale période d’enregistrement de l’année 2023.

Elle fait ressortir des chiffres en tous points historiques pour le football masculin et féminin.

Ainsi, les indemnités de transfert versées lors du dernier mercato estival ont atteint 7,36 milliards de dollars au cours de cette période, un montant record qui représente une augmentation de 47,2% par rapport à 2022, et de 26,8% par rapport à 2019, année du précédent record.

'Pour cette principale période d’enregistrement de 2023, l’Angleterre est arrivée en tête en termes d’indemnités de transfert versées (1,98 milliard de dollars), d’arrivées (449) et de départs (514), souligne Emilio Garcia Silvero, le directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA. L’Allemagne, de son côté, a perçu plus d’indemnités de transfert (1,11 milliard de dollars) que quiconque. C’est la toute première fois que les clubs d’une même fédération perçoivent plus de 1 milliard de dollars au cours de la principale période de transferts.'

Derrière l’Angleterre, c’est l’Arabie saoudite qui a été la plus dépensière (875,4 millions de dollars), suivie de la France (859,7 millions), de l’Allemagne (762,4 millions), l’Italie (711 millions) et l’Espagne (405,6 millions).

'Pour la sixième année consécutive, le nombre de transferts dans le football féminin effectués au cours de la principale période d’enregistrement a augmenté, avec 829 mouvements dont 66 moyennant une indemnité, poursuit Emilio Garcia Silvero. Il s’agit de deux nouveaux records, en augmentation de 19,1% et 83,3% respectivement par rapport aux valeurs précédentes.' Les 3 millions de dollars versés constituent un nouveau record en la matière.

Enfin avec 696,6 millions de dollars, les commissions des agents ont également atteint de nouveaux sommets, portant le total provisoire pour 2023 à 853 millions. Ce chiffre jamais atteint représente une hausse de 36,9% par rapport à 2022.

/ATS