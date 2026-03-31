Denis Zakaria titulaire en défense contre la Norvège

Murat Yakin a semble-t-il opté pour une défense à trois contre la Norvège mardi (18h00). Denis Zakaria est titulaire, alors que Granit Xhaka et Noah Okafor ne figurent pas sur la feuille de match.

Si l'on se fie aux onze titulaires et aux récentes déclarations du sélectionneur, Zakaria devrait prendre place dans une défense à trois aux côtés de Manuel Akanji et Nico Elvedi. Comme annoncé, Yvon Mvogo remplace quant à lui Gregor Kobel dans le but helvétique.

En l'absence de Granit Xhaka, ménagé, le milieu de terrain devrait s'articuler autour de quatre hommes: Michel Aebischer, Fabian Rieder, Remo Freuler, Ardon Jashari. Logiquement, les deux premiers devraient occuper les côtés de cette ligne de quatre.

Les habitués devant

Devant, l'indéboulonnable trio Ndoye-Embolo-Vargas est à nouveau présent. Murat Yakin donne du temps de jeu à ces trois joueurs qui en manquent dans leur club respectif, mais nul doute que Johan Manzambi, Joël Monteiro et Alvyn Sanches auront une occasion de se montrer en cours de match.

Ce ne sera en revanche pas le cas de Noah Okafor. Censé entré en jeu vendredi contre l'Allemagne (défaite 4-3), l'attaquant de Leeds a senti une gêne à l'échauffement. Visiblement, ni lui ni le staff helvétique n'a voulu prendre le risque d'une éventuelle rechute. Il faudra donc encore attendre avant de le revoir sous le maillot rouge à croix blanche.

La composition suisse: Mvogo; Zakaria, Akanji, Elvedi; Aebischer, Freuler, Jashari, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition norvégienne: Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Nusa.

/ATS