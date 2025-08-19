Denis Zakaria ne partira pas

L’avenir de Denis Zakaria s’inscrit toujours avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté a ...
Photo: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

L’avenir de Denis Zakaria s’inscrit toujours avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté a communiqué 'qu’il n’y aura pas de départ d’ici la fin du mercato de son capitaine Denis Zakaria.'

Le Genevois a reçu ces derniers jours une offre mirobolante du club saoudien d’Al-Ahli. Plusieurs sources ont évoqué un salaire annuel net de 8 millions de francs pour un contrat de trois ans. Toutefois, des divergences au sein du club saoudien et des difficultés liées au nombre de joueurs étrangers sous contrat n’ont pas permis la finalisation de ce transfert.

Agé de 28 ans, Denis Zakaria évolue depuis l’été 2023 à Monaco. Il reste sur une saison 2024/2025 très aboutie. Il a, ainsi, figuré dans le onze idéal de la Ligue 1 établi par 'L’Equipe'.

/ATS
 

