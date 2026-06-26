Dembelé offre la tête du groupe I à la France

La France a remporté le groupe I du Mondial à Boston. Elle s'est imposé 4-1 face à la Norvège, portée par un Ousmane Dembelé déchaîné qui s'est offert un triplé en première période.

L'équipe de France affrontera donc l'un des meilleurs troisièmes mardi à East Rutherford en 16es de finale. Deuxièmes, les Norvégiens disputeront leur 1er match de phase à élimination directe de Coupe du Monde depuis 1998 face à la Côte d'Ivoire à Dallas.

Kylian Mbappé a donné le ton d'entrée après vingt secondes de jeu, en trouvant la barre transversale d'une équipe de Norvège largement remaniée (dix changements par rapport à la rencontre face au Sénégal, dont Erling Haaland). Le capitaine des Bleus a ensuite délivré deux passes décisives à Dembelé, qui a marqué à deux reprises en moins d'un quart d'heure (7e/20e).

Thelo Asgaard a ramené les 'Vikings' à 2-1 dans la minute qui a suivi, mais l'attaquant français a frappé une 3e fois à la 32e pour porter son total de buts à quatre dans ce Mondial. Le Ballon d'or 2025 est le troisième Français à réaliser un triplé en Coupe du monde, imitant Just Fontaine (en 1958) et Mbappé, qui s'était illustré en finale du Mondial 2022, perdue face à l'Argentine.

Malgré l'absence du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps suite au décès de sa mère, son remplaçant et assistant Guy Stéphane a pu se réjouir d'une première mi-temps maîtrisée par ses protégés, avec pas moins de 14 tirs, dont huit cadrés.

Au retour des vestiaires, la Norvège s'est procuré un penalty, mais Mike Maignan a eu la main ferme face à Jorgen Larsen (50e). Les Nordiques n'ont pas abdiqué dans le jeu, mais c'est finalement Désiré Doué qui a inscrit le 4-1 de la tête en fin de rencontre (90e+4).

Depuis 2012 et le début de l'ère Deschamps, l'équipe de France a toujours terminé en tête de son groupe en Coupe du monde, une performance qu'elle n'avait accompli qu'à trois reprises auparavant. Elle n'avait plus remporté son troisième match de phase de groupes depuis 2006, Coupe du monde et Euro confondus.

Le Sénégal fait un carton et espère

Le Sénégal s'est lui offert sa première victoire dans ce Mondial face à l'Irak. Les Lions de la Teranga se sont imposés 5-0 à Toronto, un carton qui pourrait leur ouvrir les portes des 16es de finale.

Habib Diarra a donné l'avantage aux siens dès la 4e, neuf minutes avant que les Irakiens soient réduits à 10 avec l'expulsion de Rebin Sulaka. Les Sénégalais ont attendu la 2e période pour s'assurer une large victoire grâce à Ismaila Sarr (56e), Pap Gueye (59e/71e) et Iliman Ndiaye (82e). C'est la première équipe africaine à inscrire cinq buts dans le même match dun Mondial.

Avec trois points au compteur, la sélection de Pape Thiaw n'est pas encore assurée de terminer parmi les huit meilleurs troisièmes. Elle figure actuellement au 5e rang de ce classement, mais des nations comme la Belgique ou le Cap-Vert peuvent lui passer devant en cas de succès d'ici à dimanche. L'Irak termine à la dernière place du groupe avec cette troisième défaite.

/ATS