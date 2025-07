Défilé des fans à Bâle privé de la sculpture roulante de Tinguely

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour les supporters de l'équipe de Suisse de football à mercredi Bâle. La sculpture roulante 'Klamauk' de l'artiste Jean Tinguely qui devait ouvrir la marche des fans jusqu'au stade est tombée en panne.

Les supporters vêtus de maillots rouges ne se sont toutefois pas laissés décourager par cet incident, ni par la chaleur, a observé un journaliste de l'agence Keystone-ATS. Au cri de 'Hopp Schwiz', ils ont poursuivi leur chemin vers le stade Saint-Jacques, où devait se dérouler à 21 heures le premier match contre la Norvège. Quelques supporters norvégiens se sont également joints au cortège.

Quant à 'Klamauk', il n'a pas démarré. Le tracteur équipé de cloches et de cymbales, datant de 1979, a rencontré un défaut technique au niveau des vitesses, a expliqué une porte-parole du musée Tinguely. Le restaurateur doit déterminer les causes exactes et les réparer pour que 'Klamauk' puisse être utilisé lors de la finale le 27 juillet.

/ATS