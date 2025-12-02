Défaite des Suissesses face aux Galloises

L'équipe de Suisse s'est inclinée 3-2 face au Pays de Galles à Jerez. Elle perd ainsi son dernier ...
Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

L'équipe de Suisse s'est inclinée 3-2 face au Pays de Galles à Jerez. Elle perd ainsi son dernier match international de l'année.

Cela aurait dû être le début d'une nouvelle ère pour le football féminin helvétique. Rafel Navarro, nouveau sélectionneur, devait apporter un changement radical et rendre le jeu plus offensif. Mais cela ne s'est pas vraiment vu lors de la toute première défaite des Suissesses contre le Pays de Galles

Navarro vient de vivre des jours difficiles. Vendredi dernier, jour où il dirigeait son premier match en tant que sélectionneur contre la Belgique, son père est décédé. De retour lundi, il n'avait pas vraiment la tête au football.

Mais cette défaite contre les Galloises, qui n'avaient remporté aucun match cette année, ne rend pas justice à cette sélection qui a atteint les quarts de finale de l'Euro à domicile. Dans un match terne, où les Suissesses semblaient peu inspirées, la défense a commis trop d'erreurs, tandis que l'attaque n'a pas produit assez.

Seules Aurélie Csillag, pour le 1-1, et Iman Beney, qui a profité d'une erreur des Galloises pour réduire le score en deuxième mi-temps, ont apporté un peu de vie à cette équipe.

/ATS
 

Actualités suivantes

Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 10:00

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 08:53

Articles les plus lus

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:53

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 08:53

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:29

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:53

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 08:53

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

Premier League: Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur

Premier League: Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 19:57

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:29

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:53

Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise

Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 22:45