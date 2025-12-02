Défaite des Suissesses face aux Galloises

L'équipe de Suisse s'est inclinée 3-2 face au Pays de Galles à Jerez. Elle perd ainsi son dernier match international de l'année.

Cela aurait dû être le début d'une nouvelle ère pour le football féminin helvétique. Rafel Navarro, nouveau sélectionneur, devait apporter un changement radical et rendre le jeu plus offensif. Mais cela ne s'est pas vraiment vu lors de la toute première défaite des Suissesses contre le Pays de Galles

Navarro vient de vivre des jours difficiles. Vendredi dernier, jour où il dirigeait son premier match en tant que sélectionneur contre la Belgique, son père est décédé. De retour lundi, il n'avait pas vraiment la tête au football.

Mais cette défaite contre les Galloises, qui n'avaient remporté aucun match cette année, ne rend pas justice à cette sélection qui a atteint les quarts de finale de l'Euro à domicile. Dans un match terne, où les Suissesses semblaient peu inspirées, la défense a commis trop d'erreurs, tandis que l'attaque n'a pas produit assez.

Seules Aurélie Csillag, pour le 1-1, et Iman Beney, qui a profité d'une erreur des Galloises pour réduire le score en deuxième mi-temps, ont apporté un peu de vie à cette équipe.

/ATS