Décès de Kevin Keegan, double Ballon d'or

L'ex-international anglais Kevin Keegan est mort d'un cancer à l'âge de 75 ans, a annoncé lundi sa famille. Il a remporté à deux reprises le Ballon d'or, en 1978 et 1979.

L'un des meilleurs attaquants de sa génération, Kevin Keegan avait remporté la Coupe d'Europe des clubs champions avec Liverpool en 1977 ainsi que trois Championnats d'Angleterre. Il a joué 63 fois pour l'Angleterre entre 1972 et 1982, inscrivant 21 buts.

Après sa carrière de joueur, Keegan était devenu entraîneur et s'était occupé notamment de Newcastle avant de prendre brièvement les rênes de la sélection anglaise (1999-2000).

/ATS