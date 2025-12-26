Décès de Jean-Louis Gasset

L'entraineur et figure emblématique du football français Jean-Louis Gasset est mort vendredi ...
Décès de Jean-Louis Gasset

Décès de Jean-Louis Gasset

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

L'entraineur et figure emblématique du football français Jean-Louis Gasset est mort vendredi à l'âge de 72 ans, a indiqué le club de Montpellier, pour qu'il a été successivement joueur et coach.

L'ancien milieu de terrain a passé la quasi-totalité de sa carrière de joueur à Montpellier (1975-85), contribuant à l'essor de ce club de quartier co-fondé par son père Bernard avec Louis Nicollin, avant d'y être entraineur à plusieurs reprises, la dernière fois il y a moins d'un an.

'Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l'ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission', a réagi le MHSC, soulignant avoir 'perdu l'une de ses figures emblématiques'. 'Notre tristesse est immense lorsque l'on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule', a ajouté le club héraultais.

Natif de Montpellier, Jean-Louis Gasset n'a eu de cesse de revenir dans son club de coeur. Mais il a aussi entrainé d'autres clubs français parmi lesquels Saint-Etienne, Bordeaux ou encore plus récemment l'Olympique de Marseille.

Longtemps adjoint indissociable de Laurent Blanc, à Bordeaux, avec les Bleus (de 2010 à 2012) puis avec le Paris St-Germain (de 2013 à 2016), il a en outre été sélectionneur de la Côte d'Ivoire, jusqu'à la dernière CAN 2023, démissionnant au beau milieu d'un tournoi que les Elephants avaient finalement remporté à domicile.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 10:07

John Robertson est décédé à 72 ans

John Robertson est décédé à 72 ans

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 07:24

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

Football    Actualisé le 25.12.2025 - 15:02

L'Iran veut empêcher le match des fiertés lors de la Coupe du monde

L'Iran veut empêcher le match des fiertés lors de la Coupe du monde

Football    Actualisé le 25.12.2025 - 12:20

Articles les plus lus

Le Cameroun s'impose pour son entrée en lice

Le Cameroun s'impose pour son entrée en lice

Football    Actualisé le 24.12.2025 - 23:16

L'Iran veut empêcher le match des fiertés lors de la Coupe du monde

L'Iran veut empêcher le match des fiertés lors de la Coupe du monde

Football    Actualisé le 25.12.2025 - 12:20

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

Football    Actualisé le 25.12.2025 - 15:02

John Robertson est décédé à 72 ans

John Robertson est décédé à 72 ans

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 07:24

La Côte d'Ivoire commence par une courte victoire

La Côte d'Ivoire commence par une courte victoire

Football    Actualisé le 24.12.2025 - 22:05

Le Cameroun s'impose pour son entrée en lice

Le Cameroun s'impose pour son entrée en lice

Football    Actualisé le 24.12.2025 - 23:16

L'Iran veut empêcher le match des fiertés lors de la Coupe du monde

L'Iran veut empêcher le match des fiertés lors de la Coupe du monde

Football    Actualisé le 25.12.2025 - 12:20

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

Football    Actualisé le 25.12.2025 - 15:02

CAN 2025: belle entrée en matière du Sénégal

CAN 2025: belle entrée en matière du Sénégal

Football    Actualisé le 23.12.2025 - 23:06

Endrick (Real Madrid) prêté à Lyon jusqu'en fin de saison

Endrick (Real Madrid) prêté à Lyon jusqu'en fin de saison

Football    Actualisé le 24.12.2025 - 22:00

La Côte d'Ivoire commence par une courte victoire

La Côte d'Ivoire commence par une courte victoire

Football    Actualisé le 24.12.2025 - 22:05

Le Cameroun s'impose pour son entrée en lice

Le Cameroun s'impose pour son entrée en lice

Football    Actualisé le 24.12.2025 - 23:16