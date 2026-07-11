Décès de Jayden Adams, joueur de l'Afrique du Sud

Le milieu de terrain Jayden Adams, qui venait de disputer le Mondial avec l'équipe d'Afrique du Sud, est mort samedi à l'âge de 25 ans. Son décès a été annoncé par le ministre des Sports sud-africain.

'C'est profondément choqué et le coeur lourd que j'ai appris le décès de Jayden Adams', a déclaré Gayton McKenzie dans un communiqué, sans préciser la cause du décès, qui 'n'a pas encore été confirmée'. 'Le football sud-africain a perdu l'un de ses plus brillants jeunes talents', a-t-il ajouté.

La police a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête, après la découverte samedi matin du corps d'un homme de 25 ans dans une maison de Schotschekloof, un quartier du centre du Cap, afin d'élucider les circonstances du décès.

Jayden Adams avait disputé les trois matches de l'Afrique du Sud au premier tour du Mondial en Amérique du Nord dans le cadre du groupe A: les deux premiers comme titulaire, contre le Mexique et la République tchèque, le troisième comme remplaçant face à la Corée du sud, où il est entré à la 80e minute. Il n'avait cependant pas participé au seizième de finale contre le Canada, perdu 1-0.

/ATS