Décès d'un joueur uruguayen qui s'était effondré en plein match

Juan Izquierdo est décédé mardi, cinq jours après avoir été terrassé par une crise cardiaque en plein match à Sao Paulo, au Brésil.

Le défenseur de 27 ans s'était effondré sur la pelouse du stade Morumbi à la 84e minute du match retour des 8es de finale de la Copa Libertadores.

'C'est avec la plus grande tristesse et le coeur serré que le Club Nacional de Football annonce le décès de notre joueur bien-aimé Juan Izquierdo', a indiqué la formation uruguayenne sur le réseau social X. 'Tout le Nacional est en deuil pour cette perte irréparable. Qu'il repose en paix. Juan, tu seras toujours avec nous', a ajouté le club.

Juan Izquierdi avait été placé en soins intensifs à l'hôpital Albert-Einstein de la mégapole brésilienne. Les médecins avaient déclaré indiqué que le joueur souffrait 'd'un arrêt cardiaque d'origine indéterminée, secondaire à une arythmie'.

Depuis, les témoignages d'affection et de solidarité se sont succédé, et le championnat d'Uruguay a été suspendu ce week-end. Le Nacional ne s'est pas non plus entraîné dimanche. Au Brésil, Sao Paulo avait porté dimanche des maillots bleu clair avec la légende 'Fuerza Izquierdo' pour son match de championnat à domicile.

Hommages

Aux Etats-Unis, la star uruguayenne Luis Suarez a pour sa part dédié le doublé qu'il a marqué samedi lors de la victoire de son club de l'Inter Miami au défenseur du Nacional. 'Juan, nous sommes tous avec toi et ta famille!', avait écrit 'El Pistolero' sur X. 'Que Dieu soit avec toi', lui avait par ailleurs souhaité l'attaquant uruguayen de Liverpool Darwin Nunez.

/ATS