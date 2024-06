Débuts convaincants pour l'Uruguay et les Etats-Unis

L'Uruguay et les Etats-Unis ont effectué des débuts convaincants dans la Copa America. Ils ont dominé respectivement le Panama (3-1) et la Bolivie (2-0), dimanche, au sein du groupe C.

A Miami, devant plusieurs milliers de supporters, la Celeste de Marcelo Bielsa - toujours installé sur sa glacière - a parfaitement entamé la rencontre grâce à son jeune ailier Maximiliano Araujo, auteur d'une frappe du gauche, de l'extérieur de la surface, en pleine lucarne (1-0, 15e).

L'Uruguay a globalement dominé mais a dû attendre la fin de match pour creuser l'écart. L'avant-centre de Liverpool Darwin Núñez a ainsi doublé la mise d'une reprise du gauche à la 85e, avant que le défenseur Matías Viña ne corse l'addition d'une reprise de la tête à la 91e.Le Panama a sauvé l' honneur à la 95e.

L'Uruguay a confirmé son statut de favori mais devra se méfier des Etats-Unis, portés par leur capitaine Christian Pulisic, qui ont eux aussi réussi leur entrée dans la compétition, à domicile face à la Bolivie, à Arlington.

Comme Araujo, l'attaquant de l'AC Milan a parfaitement lancé la rencontre d'une frappe limpide - du droit celle-là - sous la barre, après même pas trois minutes de jeu (1-0). Puis, avant la pause, il a servi le Monégasque Folarin Balogun, qui a conclu d'une frappe croisée dans le petit filet (2-0, 44e).

/ATS