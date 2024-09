De longs mois d'absence pour ter Stegen

Le gardien du FC Barcelone et de l'Allemagne, Marc-Andre ter Stegen, sera absent des terrains pendant des mois.

Victime d'une 'déchirure complète' d'un tendon rotulien, il va être opéré lundi, a indiqué le club catalan. Sa saison pourrait même être terminée.

'Lundi après-midi, (il) va subir une intervention chirurgicale' et plus d'informations seront ensuite fournies, a écrit dans un communiqué le Barça au sujet de son international allemand de 32 ans, qui s'est blessé la veille lors de la victoire (5-1) en championnat d'Espagne sur le terrain de Villarreal.

Désormais no 1 dans les buts de l'Allemagne, Marc-André ter Stegen (42 sélections) devrait être remplacé par Oliver Baumann (Hoffenheim) ou Alexander Nübel (Stuttgart) dans la cage de la 'Mannschaft', un retour de Manuel Neuer (38 ans) n'étant pas non plus fondamentalement exclu. Au Barça, le nouvel entraîneur Hansi Flick va miser sur Iñaki Peña (25 ans).

Ter Stegen s'était posé sur la jambe droite lors d'une action défensive consécutive à un corner adverse peu avant la pause et était immédiatement tombé sur la pelouse. Le capitaine du FC Barcelone avait dû être évacué du terrain sur une civière, puis transporté à l'hôpital.

/ATS