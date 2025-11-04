David Beckham décoré par Charles III au château de Windsor

Officiellement chevalier depuis juin dernier, l'ancien footballeur David Beckham a été formellement décoré mardi par le roi Charles III lors d'une cérémonie au château de Windsor.

En costume trois-pièces gris avec queue de pie et cravate assortie, Beckham s'est présenté tout sourire devant le roi, qui l'a adoubé en tapotant ses épaules d'une épée de cérémonie. Les deux hommes ont échangé quelques mots, le roi visiblement ravi lui aussi.

'Pour un jeune des quartiers est de Londres, être ici au château de Windsor, honoré par sa Majesté le roi - la plus importante et plus respectée des institutions au monde - c'est vraiment un grand moment', a déclaré la légende du football anglais aux médias après la cérémonie. Sa femme, la créatrice de mode Victoria Beckham, et ses parents étaient aussi présents.

Sir David

Celui qui est devenu une icône de la mode a expliqué que sa tenue, dessinée par son épouse, avait été 'inspirée' par Charles III. 'Il est un peu l'homme le plus élégant que je connaisse, il a inspiré plusieurs de mes tenues et clairement inspiré celle-ci', a-t-il souligné, selon l'agence Press Association.

L'ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid, qui a raccroché les crampons en 2013, et son épouse sont désormais Sir David et Lady Victoria. David Beckham, 50 ans, a été anobli pour ses services rendus au sport et à des organisations caritatives.

L'ancien international anglais s'est associé avec l'Unicef et a mené des campagnes pour Malaria No More, une organisation oeuvrant à l'éradication du paludisme.

Le couple Beckham évolue dans la sphère royale depuis des années. Ils avaient été conviés au mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011, ainsi qu'à celui du prince Harry et Meghan Markle en 2018.

Kazuo Ishiguro décoré

Lors de la même cérémonie, l'écrivain et prix Nobel de Littérature Kazuo Ishiguro a lui été élevé au rang de Compagnon de l'Honneur, qui distingue les personnes ayant apporté une contribution majeure aux arts, à la science ou au gouvernement.

Le nombre de personnes vivantes membres de cet Ordre ne peut pas dépasser les 65.

A deux reprises dans l'année, pour le Nouvel an et pour l'anniversaire officiel du monarque, le 14 juin, des Britanniques sont décorés pour leur contribution à la société. Plus de 1200 personnes ont été distinguées dans la liste de juin 2025.

Les chevaliers et dames sont le rang le plus élevé.

