« Danke Kaiser », dernier hommage à Franz Beckenbauer

Le monde du football a rendu vendredi un dernier hommage à la légende Franz Beckenbauer à l'Allianz Arena, douze jours après l'annonce du décès du Kaiser, et une semaine après son enterrement.

Figure légendaire du football pendant un demi-siècle, comme joueur (champion d'Europe en 1972, champion du monde en 1974, Ballon d'Or 1972 et 1976), sélectionneur (champion du monde en 1990), et dirigeant, Franz Beckenbauer est mort le 7 janvier, entouré de sa famille à Salzbourg (Autriche).

Il a été inhumé le 12 janvier dans le cimetière 'Am Perlacher Forst', dans le sud de la capitale bavaroise, et le Bayern, club où il a fait la plus grande partie de sa carrière, a décidé de lui rendre un dernier hommage vendredi, dans l'Allianz Arena, que Beckenbauer, alors président du club, a fait construire au début des années 2000.

Un portrait de Beckenbauer a été placé dans le rond central, entouré d'une petite trentaine de couronnes mortuaires déposées par les plus grands clubs au monde, comme Liverpool ou le FC Barcelone.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Fifa Gianni Infantino, du président de l'UEFA Aleksander Ceferin, des présidents du Paris SG Nasser al-Khelaïfi, du FC Barcelone Joan Laporta ou encore du président d'honneur du Real Madrid, José Martínez 'Pirri'.

Plusieurs grands noms du football allemand (Paul Breitner, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger) et international (le Français Bixente Lizarazu, le Portugais Deco) ont également assisté à la cérémonie, tout comme le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz.

L'hommage a débuté sur les notes de Con Te Partiro et s'est terminée sur Nessum Dorma, deux airs interprétés par le ténor munichois Jonas Hofmann, au terme d'une cérémonie d'une heure et quart, dans un stade rempli à un bon tiers (autour de 25'000 personnes).

/ATS