Dan Ndoye encore décisif avec Nottingham Forest

Dan Ndoye s'adapte rapidement à la Premier League. Le Vaudois a délivré une passe décisive lors de sa 2e sortie avec Nottingham Forest dimanche, un match nul sur la pelouse de Crystal Palace (1-1).

Buteur de la tête lors de la victoire initiale de Forest contre Brentford le week-end dernier (3-1), Ndoye a cette fois été à l'origine de l'égalisation de son équipe à Londres avant de céder sa place à la 71e. Alors que Palace avait ouvert le score en première mi-temps (37e Sarr), l'ancien joueur de Bologne a parfaitement lancé dans la profondeur son coéquipier Callum Hudson-Odoi, qui ne s'est pas fait prier pour marquer le 1-1 (57e).

Opposé à Brighton, Everton a de son côté fêté victorieusement ses débuts dans son nouveau stade, lequel a remplacé l'historique Goodison Park. Les Toffees ont battu les Seagulls 2-0 lors d'un match marqué par les deux assists délivrés par leur recrue Jack Grealish, qui a quitté Manchester City pour rejoindre le club de Liverpool cet été.

/ATS