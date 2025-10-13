Dan Ndoye: « On a notre destin entre les mains »

'Frustrée' en Slovénie (0-0), l'équipe de Suisse devra attendre novembre pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Mais elle tient son destin entre ses mains, comme le rappelle Dan Ndoye.

L'attaquant vaudois s'est confié à Keystone-ATS dans les travées du Stadion Stozice de Ljubljana, juste avant de remonter dans le bus suisse. Il préfère retenir le positif à l'issue de ce match nul qui ne remet pas en question le statut de favori de la Suisse dans son groupe, et ce malgré la victoire du Kosovo en Suède (1-0).

- Dan Ndoye, qu'est-ce que vous retenez de ce match nul ? Plutôt le point et le blanchissage ou la frustration de ne pas avoir gagné ?

'Il y a forcément de la frustration, parce qu'on est des compétiteurs et qu'on veut gagner chaque match. On n'a pas su trouver la solution devant, mais il faut retenir le positif. On n'a toujours pas pris de but et on prend un bon point à l'extérieur.'

- Le Kosovo qui gagne en Suède, cela pourrait rendre la lutte pour la première place plus serrée que prévu...

'On a notre destin entre les mains, c'est ça le plus important. Bien sûr, on savait que ça allait être serré, mais on n'est pas inquiets. On a les qualités et tout ce qu'il faut pour se qualifier. Donc on reviendra en novembre pour terminer le travail.'

- Qu'est-ce qui a manqué pour faire la différence contre ce bloc slovène ?

'C'était un match difficile à manier, contre une équipe qui est restée très compacte. On s'est créé deux ou trois occasions, pas assez franches pour leur faire mal. Mais on a tout donné.'

- A l'heure de jeu, Murat Yakin a changé de système, passant d'un 4-3-3 à un 3-4-3 et vous avez évolué piston droit. Cela ne vous a pas embêté de retrouver ce poste moins offensif, que vous aviez notamment occupé à l'Euro 2024 ?

'Dans le foot aujourd'hui, on doit savoir jouer toutes les positions. Ce n'est pas celle que je préfère, mais pour l'équipe, je suis prêt à jouer partout. On a essayé de faire passer le match dans un autre registre avec ce système-là, pour faire la différence, mais cela n'a pas marché.'

- Du coup, vous aurez la possibilité de vous qualifier devant le public romand en novembre, contre la Suède...

'Ce serait magnifique ! Ce sera mon premier match avec l'équipe de Suisse à Genève car j'étais toujours blessé les dernières fois. J'espère que ce ne sera pas le cas en novembre, je touche du bois ! Mais oui, ce serait super de se qualifier à la maison, devant le public romand.'

