Crystal Palace mate Liverpool aux tirs au but

Crystale Palace a créé la surprise en remportant le Community Shield, la SuperCoupe d'Angleterre.

Le club londonien a vaincu Liverpool aux tirs au but (3-2, 2-2 après le temps réglementaire) dimanche à Wembley.

Trois mois après son exploit en finale de Coupe d'Angleterre contre Manchester City (1-0), Crystal Palace s'est offert son premier Community Shield. Les Eagles ont égalisé deux fois, en première et en seconde période, contre le champion d'Angleterre, qui disputait son premier match officiel depuis la mort tragique de son attaquant Diogo Jota dans un accident de voiture début juillet.

Liverpool a ouvert le score dès la 4e minute grâce au Français Hugo Ekitiké, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Crystal Palace s'est repris sur un pénalty de Jean-Philippe Mateta après une faute de Virgil van Dijk (17e, 1-1), quatre minutes avant un nouveau but de Liverpool, assez chanceux, sur un centre au second poteau de Jérémie Frimpong qui a lobé Dean Henderson (21e, 2-1).

Dominateurs en seconde période, les Eagles ont égalisé logiquement par l'ancien Marseillais Ismaïla Sarr, lancé dans le dos d'une défense de nouveau mal alignée (2-2, 77e). Trois tirs au but manqués de Salah, MacAllister et Elliott ont permis au club sud-londonien de gagner la séance décisive, conclue par le jeune Justin Devenny.

/ATS