Cristiano Ronaldo annonce la fin du « chapitre » Al-Nassr

Cristiano Ronaldo bientôt de retour en Europe? Le Portugais a annoncé lundi de façon sibylline que le 'chapitre' avec Al-Nassr était 'clos', dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

'Ce chapitre est clos. L'histoire? Toujours en cours d'écriture. Merci à tous', a écrit la superstar portugaise sur son compte Instagram, accompagné d'une photo de lui portant le maillot du club de Ryad. Son contrat avec Al-Nassr se termine à l'été 2025.

L'attaquant, âgé de 40 ans, a terminé cette saison meilleur buteur du championnat saoudien, avec 24 réalisations. Cristiano Ronaldo s'était engagé pour deux saisons et demie avec Al-Nassr fin décembre 2022, au sortir de la Coupe du monde au Qatar, devenant le premier grand nom du football à rejoindre le championnat saoudien en plein développement.

L'été dernier, le quintuple Ballon d'or avait affirmé qu'il pourrait finir sa carrière à Al-Nassr. 'Une équipe qui me rend heureux et où je me sens bien', avait expliqué l'attaquant, passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin.

/ATS