Cristiano Ronaldo affirme que le Mondial 2026 sera son dernier

Cristiano Ronaldo a déclaré mardi que la Coupe du Monde 2026 serait la dernière de sa carrière. Ceci alors qu'il entame la fin de l'un des parcours les plus exceptionnels de l'histoire du football.

Interrogé par visio-conférence lors d'un forum sur le tourisme à Ryad pour savoir si le Mondial 2026, qui aura lieu cet été aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, serait son dernier, le quintuple ballon d'or a répondu: 'Oui, à coup sûr, j'aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment'.

Ronaldo a également évoqué sa retraite, réaffirmant qu'il raccrocherait bientôt les crampons 'Soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement encore un ou deux ans', a-t-il affirmé.

Le Portugal n'est pas encore qualifié pour la prochaine Coupe du monde, mais pourrait l'être en battant l'Irlande jeudi.

Ronaldo a rejoint le club saoudien d'Al-Nassr en 2023 après son deuxième passage à Manchester United.

Depuis son arrivée en grande pompe en Arabie saoudite, d'autres joueurs de renom l'ont rejoint dans la Saudi Pro League, à l'image de son ancien coéquipier au Real Madrid Karim Benzema, et le royaume s'est vu attribuer l'organisation de la Coupe du monde 2034.

Sous l'impulsion du prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane, le plan de réformes Vision 2030 ambitionne d'ouvrir le pays et diversifier son économie largement dépendante du pétrole. Le sport tient une place prépondérante dans cette stratégie.

Malgré une carrière exceptionnelle, Ronaldo, capitaine des Lusitaniens, n'a pas encore réussi à mener le Portugal à la victoire en Coupe du monde. Il s'était toutefois approché du trophée en 2006, lorsque le Portugal s'était incliné face à la France en demi-finale. Il a en revanche remporté l'Euro 2016 avec son pays.

/ATS