Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Trois clubs suisses sont engagés ce soir dans les play-off aller des Coupes d'Europe, dernière ...
Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Trois clubs suisses sont engagés ce soir dans les play-off aller des Coupes d'Europe, dernière étape avant les phases de ligue. Les matches retour auront lieu jeudi 28 août.

En Europa League, les Young Boys se déplaceront en Slovaquie pour y affronter Slovan Bratislava (20h15). Les Bernois devront ramener un bon résultat afin de se mettre dans une position favorable avant le retour à domicile.

Les deux formations lémaniques sont quant à elles engagées en Conference League, où leur tâche s'annonce assez difficile. Servette se mesurera dès 20h00 au Shakhtar Donetsk, un club habitué à la scène européenne. Le match se jouera à Cracovie, les Ukrainiens ne pouvant pas évoluer dans leur pays en raison de la guerre.

Quant au Lausanne-Sport, il accueillera dès 20h15 le Besiktas Istanbul. Les Vaudois auront tout avantage à faire la différence devant leur public. Le retour en Turquie devrait en effet être très chaud, le Besiktas étant toujours soutenu de manière très bruyante par ses fans.

/ATS
 

