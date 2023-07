Coupe du monde dames: l'Australie assure l'essentiel

L'Australie, co-organisatrice du Mondial féminin, a débuté son tournoi par une courte victoire 1-0 contre l'Irlande dans le groupe B à Sydney. Le seul but a été marqué sur penalty.

Steph Catley a transformé la sanction suprême à la 52e dans un stade à guichets fermés et devant 75'784 spectateurs, un record local pour le football féminin. Les Australiennes étaient privées de leur capitaine et meilleure joueuse Sam Kerr (Chelsea), blessée à un mollet et forfait pour les deux premières rencontres de la compétition.

Elles ont certes pu assurer l'essentiel en obtenant les trois points, mais sans vraiment convaincre. Dans le dernier quart d'heure, les Irlandaises - qui n'ont longtemps fait que défendre - ont beaucoup poussé et ne sont pas passées loin d'une égalisation qui n'aurait pas été imméritée au final.

/ATS