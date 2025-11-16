Coupe du monde 2026: le Portugal y sera

Le Portugal a décroché avec style son billet pour la Coupe du monde 2026. Dans le groupe F ...
Coupe du monde 2026: le Portugal y sera

Coupe du monde 2026: le Portugal y sera

Photo: KEYSTONE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Le Portugal a décroché avec style son billet pour la Coupe du monde 2026. Dans le groupe F, il a écrasé l'Arménie 9-1 à Porto grâce notamment à des triplés de Joao Neves et Bruno Fernandes.

Les Portugais, qui ont joué sans Cristiano Ronaldo suspendu, finissent en tête de leur poule avec 13 points. Ils disputeront leur neuvième phase finale de Coupe du monde.

La deuxième place, synonyme de play-off, revient à l'Irlande, qui s'est imposée in extremis 3-2 en Hongrie. Menés 1-0 puis 2-1, les Irlandais doivent beaucoup à leur attaquant Troy Parrott, auteur des trois buts (15e pen/80e/96e) dont le dernier au bout des arrêts de jeu.

/ATS
 

