Coupe du monde 2026: la Suisse placée dans le pot 2

La Suisse figurera dans le pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. La compétition ...
Coupe du monde 2026: la Suisse placée dans le pot 2

Coupe du monde 2026: la Suisse placée dans le pot 2

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La Suisse figurera dans le pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. La compétition se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Le tirage sera effectué le vendredi 5 décembre à Washington dès 18h00, heure suisse. La sélection de Murat Yakin sait déjà qu'elle ne pourra pas affronter les autres pays placés dans le même chapeau, à savoir la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la Corée du Sud, l'Equateur, l'Australie et l'Autriche.

Outre les trois pays organisateurs, les têtes de série seront l'Argentine, tenante du titre, l'Espagne championne d'Europe, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne.

Des adversaires potentiellement dangereux pourront se trouver dans les pots 3 et 4. On pense notamment à la Norvège d'Erling Haaland (pot 3) ou l'Italie, qui espère se qualifier en mars via les play-off. Ceux-ci désigneront les onze derniers participants.

Le 5 décembre, la FIFA répartira les équipes en douze groupes (de A à L), en piochant d'abord dans le pot 1 puis le 2, le 3 et le 4. Il ne pourra y avoir qu'un pays par Confédération dans chaque groupe, sauf pour l'UEFA avec deux au maximum.

Une nouveauté: l'Argentine et l'Espagne, têtes de série no 1 et 2, ne pourront s'affronter qu'en finale pour autant qu'elles finissent en tête de leur groupe. La France et l'Angleterre, no 3 et 4, seront aux prises seulement dès les demi-finales, là aussi si elles remportent leur groupe.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ligue des champions: un alléchant Chelsea - Barcelone ce soir

Ligue des champions: un alléchant Chelsea - Barcelone ce soir

Football    Actualisé le 25.11.2025 - 04:03

PL: Réduit à 10, Everton s'impose face à Manchester United

PL: Réduit à 10, Everton s'impose face à Manchester United

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 23:25

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 10:25

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 08:11

Articles les plus lus

Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real à nouveau contraint au nul

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 23:07

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 08:11

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 10:25

PL: Réduit à 10, Everton s'impose face à Manchester United

PL: Réduit à 10, Everton s'impose face à Manchester United

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 23:25

Milan bat l'Inter

Milan bat l'Inter

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 22:55

Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real à nouveau contraint au nul

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 23:07

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 08:11

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 10:25

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:49

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 20:35

Milan bat l'Inter

Milan bat l'Inter

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 22:55

Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real à nouveau contraint au nul

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 23:07