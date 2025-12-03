Coupe de Suisse: un déplacement périlleux pour le FC Sion

Les deux derniers 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au programme ce soir. Ils opposeront Grand-Sacconnex et Bâle (18h30) d'une part, Aarau et Sion de l'autre (20h30).

Le FC Sion devra se méfier de son déplacement au Brügglifeld. Aarau, deuxième de Challenge League à égalité de points avec le leader Vaduz, a montré de belles capacités au tour précédent en sortant les Young Boys (1-0). Les Valaisans, spécialistes de la compétition avec treize titres, espèrent bien ajouter le numéro quatorze en 2026. Leur dernière Coupe remonte à 2015.

Grand-Saconnex, club de Promotion League, affrontera pour sa part le FC Bâle (18h30). Les Genevois ont renoncé à l'avantage du terrain pour des raisons financières et d'infrastructures, et le match se jouera donc au Parc Saint-Jacques. Sur le papier, il n'y a pas match entre le champion de Suisse, vainqueur sortant de la Coupe, et l'avant-dernier de troisième division.

/ATS