Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Yverdon accueille mercredi (20h30) en 8es de finale de Coupe de Suisse son rival Lausanne-Sport ...
Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Yverdon accueille mercredi (20h30) en 8es de finale de Coupe de Suisse son rival Lausanne-Sport (20h30). Le club de Challenge League tentera d'enlever ce derby vaudois qui lui échappe depuis 2023.

Après avoir défait Servette en 16es de finale 1-0, YS peut une nouvelle fois faire mordre la poussière à une équipe romande de 1re division au Stade municipal. Demi-finaliste l'an dernier en Coupe de Suisse, le LS de Peter Zeidler a cependant les faveurs de la cote, lui qui vient de remporter dimanche sa confrontation face au leader de Super League, le FC Thoune.

Dans les autres rencontres de la soirée, St-Gall se déplace à Rapperswil-Jona (20h15), actuel 7e de Challenge League. Les Brodeurs ne devraient pas connaître de difficultés face à une équipe qui effectue son retour en 2e division cette saison.

Enfin, Lucerne part largement favori à Zoug (20h00), face au club de 1re ligue Zug 94. Les Lucernois doivent cependant éviter le piège, eux qui restent sur trois matches sans victoire en Super League, dont une mortifiante défaite face à la lanterne rouge Winterthour samedi à domicile.

/ATS
 

Actualités suivantes

Neuchâtel Xamax passe la rampe en Coupe

Neuchâtel Xamax passe la rampe en Coupe

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 05:38

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 22:19

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 14:27

Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 10:00

Articles les plus lus

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 10:00

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 14:27

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 22:19

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 10:00

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 14:27

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:53

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 08:53

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03