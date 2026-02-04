Coupe de Suisse: Saint-Gall élimine le FC Bâle

Tenant du trophée, le FC Bâle a été sorti en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Rhénans ont perdu 2-1 à Saint-Gall.

Le succès des Brodeurs est mérité, car ils ont globalement dominé les débats. Ils ont marqué dès la 1re minute par Baldé et auraient pu creuser l'écart en première mi-temps. Le FCB a haussé son niveau de jeu à la reprise et égalisé grâce à Koloto (65e).

Mais Saint-Gall a repris l'ascendant ensuite, se créant plusieurs occasions nettes. Alors que les prolongations semblaient se profiler, Boukhalfa a donné la qualification aux Saint-Gallois à la 93e.

Stephan Lichtsteiner a donc subi un troisième revers en autant de matches depuis son arrivée sur le banc des Rhénans. Les dirigeants doivent peut-être commencer à regretter de s'être séparés de Ludovic Magnin...

/ATS