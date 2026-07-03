Coupe de Suisse: De belles affiches à l'issue du tirage au sort

L'ASF a procédé mercredi au tirage au sort du 1er tour de la Coupe de Suisse (16-18 août) dans la banlieue de Berne. Deux clubs romands de 2e ligue feront face à des équipes de 1re division.

Meilleure équipe romande de Super League la saison dernière, Sion se rendra à Chiètres (2e ligue) pour débuter la compétition. Les formations de l'Arc lémanique de première division, Servette et Lausanne, ont respectivement hérité de Bavois (Promotion League) et du FC Kosova Neuchâtel.

Le duel entre les Vaudois et le club de 2e ligue est l'un des plus déséquilibrés de ce tirage au sort. Le champion de Suisse Thoune sera également largement favori face aux Valaisans de 2e ligue de Saxon.

Vainqueur de la compétition pour la deuxième fois le 24 mai dernier, St-Gall entamera la défense de son titre face à Thalwil (1re ligue). Finaliste malheureux contre les Brodeurs, le Stade Lausanne-Ouchy ne devrait pas être inquiété par le CS Italien Genève, club de 2e ligue.

Les Jurassiens de Courtételle (1re ligue) auront l'honneur d'accueillir le FC Bâle, vainqueur à 14 reprises de la compétition. Pensionnaire de deuxième division, le demi-finaliste de l'édition précédente Yverdon se rendra à Terre-Sainte (2e ligue inter) pour débuter sa compétition. Finaliste en 2024, Bienne aura enfin fort à faire contre le vice-champion de Challenge League Aarau.

/ATS