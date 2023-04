Coupe d'Espagne: le Real Madrid en finale

Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Espagne en allant s'imposer 4-0 au Camp Nou contre Barcelone. Les Merengue ont ainsi renversé la situation après avoir perdu 1-0 à l'aller.

Les Catalans, qui pensaient peut-être avoir fait le plus dur, ont dû déchanter, et comment! Pénalisés par leur manque d'efficacité et de tranchant, ils ont été surpris par Vinicius (45e) juste avant la pause. Benzema a ensuite signé un triplé (50e/58e pen/81e) qui a propulsé les hommes de Carlo Ancelotti en finale et plongé les socios du Barça dans la stupeur.

Le 6 mai, dans un stade encore à désigner, le Real partira avec l'étiquette de grand favori contre Osasuna.

/ATS