Coupe d'Espagne: 4-4 entre le Barça et l'Atlético Madrid

Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid se sont séparés sur un spectaculaire nul 4-4 en demi-finale aller de la Coupe d'Espagne. Tout reste donc possible avant le retour prévu le 2 avril.

Le scénario de cette rencontre a été fou. Les visiteurs ont marqué deux fois en tout début de match par Alvarez (1re) et Griezmann (6e). Mais le Barça a répliqué avec trois buts avant la pause inscrits par Pedri (19e), Cubarsi (21e) et Martinez (41e). Lewandowski a bien cru assurer la victoire catalane à la 74e, mais les Colchoneros n'ont rien lâché.

Llorente a réduit l'écart (84e) avant que Sorloth n'inscrive le 4-4 dans les arrêts de jeu (93e). Les deux équipes, également à la lutte dans la course au titre en Liga, s'affronteront au retour au Metropolitano le 2 avril prochain, pour décrocher leur place en finale.

'C'est un résultat terrible quand on gagne 4-2.... Nous devons être plus prudents, ce sont des choses dont nous devons apprendre. C'était déjà arrivé en Liga, et c'est arrivé encore ce soir' a regretté Pedri.

