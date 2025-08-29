Conference League: tirage abordable pour Lausanne

Le Lausanne-Sport connaît les adversaires qu'il affrontera en phase de ligue de la Conference ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN

Le Lausanne-Sport connaît les adversaires qu'il affrontera en phase de ligue de la Conference League cet automne. Les Vaudois accueilleront notamment les Italiens de la Fiorentina.

Les hommes de Peter Zeidler recevront aussi les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et les Islandais du Breidablik Kopavogur à la Tuilière. Ils se déplaceront en Pologne pour y défier le Lech Poznan, à Kuopio, en Finlande, et à Malte, où ils se mesureront aux Hamrun Spartans.

Ce tirage apparaît comme abordable pour le LS, qui a affirmé sa légitimité européenne en écartant les Turcs du Besiktas en barrages. Des affiches face à des clubs tels que Crystal Palace, Mayence ou encore Strasbourg auraient compliqué la tâche des Lausannois, qui tenteront de figurer parmi les 24 premières équipes du classement (sur 36) pour rallier la phase à élimination directe.

La phase de ligue de la Conference League se tiendra du 2 octobre au 18 décembre. Le programme exact des matches sera connu d'ici dimanche 31 août.

/ATS
 

