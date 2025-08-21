Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Servette peut continuer à rêver d'un automne européen. En match aller des play-off de Conference ...
Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Servette peut continuer à rêver d'un automne européen. En match aller des play-off de Conference League, les Genevois ont obtenu un nul méritoire 1-1 à Cracovie face au Shakhtar Donetsk.

Ce résultat flatteur au vu de la physionomie des débats - 26 tirs à 2! - laisse donc toutes leurs chances aux Servettiens. Le retour chez eux jeudi prochain s'annonce chaud. Les visiteurs ont eu le bonheur de marquer sur leur première vraie incursion dans le camp ukrainien. Oublié par la défense, Fomba a pu transformer victorieusement de la tête un centre de Baron (8e).

Servette s'est surtout appliqué ensuite à défendre cet avantage, ce qu'il a fait avec solidarité et engagement. Très compacts, les grenat ont longtemps frustré leurs adversaires, qui ont dominé tant et plus. Mall, très en vue, a effectué plusieurs arrêts, mais il a dû s'avouer vaincu sur une tête de Bondar (72e). Le Shakhtar a mis une grosse pression en fin de rencontre pour tenter d'arracher la victoire, mais en vain.

Si les joueurs grenat ont livré une bonne performance, il n'en a pas été de même pour la direction du club. Elle a commis une erreur administrative interne qui a eu pour conséquence que Florian Ayé, pas qualifié, n'a pas pu fouler la pelouse à Cracovie...

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Lausanne-Sport peut croire à la qualification

Le Lausanne-Sport peut croire à la qualification

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 22:21

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 22:19

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:42

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33

Articles les plus lus

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:42

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 21:57

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 12:30

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:42

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 04:03

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 11:29

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 12:30

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29