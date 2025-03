Conference League: Lugano vise les quarts de finale

Lugano espère décrocher son billet pour les quarts de finale de Conference League ce soir. Les Tessinois accueillent le NK Celje à Thoune dès 18h45 et doivent effacer le revers 1-0 subi en Slovénie.

Mais la mission des joueurs de Mattia Croci-Torti ne s'annonce pas facile au vu de leurs récents résultats. Toutes compétitions confondues, les bianconeri restent en effet sur cinq défaites consécutives et un seul but marqué, de plus sur penalty. Une situation loin d'être idéale pour envisager un exploit sur la scène européenne.

Les Luganais vont-ils trouver les ressources mentales et physiques pour sortir de cette spirale négative? S'ils arrivent à renverser la situation face aux Slovènes, cela pourrait leur redonner confiance pour la fin de la saison.

/ATS