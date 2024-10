Conference League: Lugano s'impose en Tchéquie

Lugano a fêté un deuxième succès en autant de matches de Conference League, s'imposant 1-0 sur la pelouse des Tchèques du Mlada Boleslav. Le gardien Amir Saipi a été décisif.

Une réussite de Renato Steffen à la 28e a suffi aux hommes de Mattia Croci-Torti pour empocher la totalité de l'enjeu dans une rencontre qui n'a de loin pas déchaîné les passions. Face à un adversaire bien limité, Lugano s'est montré solide et appliqué, à défaut d'être particulièrement inspiré. Avec davantage de lucidité dans la dernière passe et à la conclusion, les visiteurs auraient pu l'emporter de manière plus nette et s'épargner quelques sueurs froides.

Ils peuvent en effet remercier leur gardien Saipi, qui a retenu un penalty de Vydra (79e) bêtement concédé par Hajdari. La VAR étant intervenue (des joueurs ont pénétré trop tôt dans la surface), le penalty a dû être retiré, mais l'héroïque portier bianconero a encore paré l'essai de Vydra (81e)!

/ATS