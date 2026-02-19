Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Lausanne a ramené un match nul (1-1) inespéré de son déplacement à Olomouc, jeudi en Conference ...
Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Lausanne a ramené un match nul (1-1) inespéré de son déplacement à Olomouc, jeudi en Conference League. Les Vaudois devront remporter le match retour à la Tuilière pour rallier les 8es de finale.

De retour sur la scène européenne, loin de la galère qu'il vit en championnat, le LS peut s'estimer heureux de cette parité obtenue dans l'est de la Tchéquie. Après avoir ouvert le score, les Lausannois ont en effet souffert tout au long de la deuxième mi-temps.

Les joueurs de Peter Zeidler ont marqué sur leur première occasion, un exploit personnel de Nathan Butler-Oyedeji. En contre-attaque, l'attaquant anglais, entre deux défenseurs adverses, a enroulé un ballon hors de portée du gardien tchèque Jan Koutny (22e).

Dès cet avantage acquis, les Lausannois ont commencé à subir. Karlo Letica a d'abord été sauvé par son poteau sur un tir de Peter Barath (24e). Puis le portier croate du LS a dû dire merci à son latéral droit Brandon Soppy, qui l'a suppléé sur un corner du Sigma (37e).

Une erreur de Letica

Mais c'est au retour des vestiaires que les Tchèques ont véritablement commencé à aligner les assauts. Entré en jeu, Jachym Sip a forcé Letica à une belle parade (48e), avant que Danijel Sturm ne rate une montagne à la 56e.

Lancé derrière une défense lausannoise bien mal alignée, l'attaquant slovène du Sigma s'est bien rattrapé deux minutes plus tard, en profitant de la seule erreur commise par Letica dans ce match. Le portier du LS n'a pas eu la main assez ferme et a été surpris par un rebond accordé par la pelouse douteuse du Andruv Stadion (58e).

Les Vaudois ont ensuite eu le mérite de tenir face aux multiples occasions tchèques. Letica (75e) puis Karim Sow (78e) ont sauvé deux buts, tandis que Sip (63e) et Sturm (88e) ont manqué de précision pour offrir au Sigma un avantage qui n'aurait pas été usurpé.

A la place, Lausanne se retrouve en position favorable avant le match retour prévu jeudi 26 février à la Tuilière (21h00). Devant son public, là où il a battu la Fiorentina en décembre, le LS devra s'imposer pour espérer poursuivre sa belle aventure européenne.

/ATS
 

