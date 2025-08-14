Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off

Le Lausanne-Sport peut continuer à rêver d'un automne européen. Au 3e tour qualificatif de Conference League, les Vaudois ont écarté Astana et joueront donc ainsi les play-off.

Le LS, qui s'était imposé 3-1 jeudi dernier à domicile lors du match aller, n'a pas trop tremblé dans la capitale du Kazakhstan où il a gagné 2-0. La réussite de Lekoueiry à la 49e lui a permis de se mettre à l'abri d'un éventuel retour adverse. Et Diakité, qui s'affirme de plus en plus comme un élément décisif, a ajouté un deuxième but après une action individuelle de grande qualité (66e).

Astana a le plus souvent été dominé, mais s'est montré de rares fois dangereux. Letica est intervenu sur un essai de Bartolec (25e) et face à Gripshi (68e). Les Lausannois, qui avaient touché le poteau sur une tête d'Okoh (45e), ont ainsi bien géré cette rencontre disputée à plus de 4600 km de leur stade. Leur comportement défensif a été à la hauteur.

Pour atteindre la phase de Ligue, le LS devra encore sortir victorieux du play-off aller/retour. Son adversaire à cette occasion devrait très probablement être le Besiktas Istanbul. Nul doute que cette double confrontation constituera un vrai défi pour les hommes de Peter Zeidler.

/ATS