Conference League: Départ idéal du LS face à Breidablik

Lausanne-Sport a idéalement entamé la phase de ligue de Conference League. Le LS a facilement vaincu Breidablik 3-0 jeudi soir à la Tuilière. Il s'est mis à l'abri en menant déjà 2-0 après 10 minutes.

Pour la première apparition du LS en phase principale d'une Coupe d'Europe depuis 15 ans, les joueurs de Peter Zeidler ont récolté un beau succès collectif, avec trois buteurs différents. Les Lausannois ont su prendre rapidement l'avantage face à de pâles Islandais, eux qui n'ont dû écarter 'que' le Virtus Acquaviva, champion de Saint-Marin, pour accéder à la Conference League.

Beyatt Lekoueiry a pris les Islandais à froid à la 7e d'une tête décroisée, imité par Theo Bair, qui est parvenu à la 11e à lober le portier islandais pour doubler la mise en inscrivant son premier but sous les couleurs du LS.

Suspendu sur la scène nationale, Gaoussou Diakité a également participé à la fête en marquant dans le but vide à la 33e, servi par Gabriel Sigua pour sceller l'avantage lausannois. En pleine confiance, le LS a laissé le jeu aux visiteurs lors de la 2e période. L'occasion pour Breidablik de débloquer son compteur de tirs cadrés, sans parvenir à faire trembler les Vaudois.

Actuel avant-dernier de Super League, Lausanne recevra YB à domicile pour son prochain match dimanche. La rencontre suivante en Conference League sera un déplacement à Malte le 23 octobre pour affronter les Hamrun Spartans, première équipe de l'île à disputer une Coupe d'Europe.

/ATS