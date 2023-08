Conference League: Bâle a besoin d'un miracle

Bâle aura besoin d'un miracle au Kazakhstan pour franchir ce jeudi le 2e tour qualificatif de Conference League. Lucerne voudra profiter de sa situation favorable après son succès en Suède à l'aller.

Demi-finalistes la saison dernière, les Rhénans sont dos au mur après leur défaite 3-1 à domicile contre Tobol Kostanai jeudi dernier au terme d'une rencontre cauchemardesque, finie à neuf joueurs seulement. Leurs chances de poursuivre leur aventure européenne semblent minces.

Remonter un déficit de deux buts n'est pas impossible, mais cela s'annonce quand même très difficile. Et ce d'autant plus que les Rhénans ne présentent pas un visage très serein en ce début de saison, notamment sur le plan défensif. Mais les nombreux départs de joueurs importants pèsent aussi lourd dans l'entrejeu et en attaque.

Tobol abordera ce match retour les jambes légères, son match de championnat du week-end ayant été reporté. Les Kazakhs, forts de leur avantage, pourront voir venir.

La grande chance de Lucerne

Pour sa part, Lucerne se trouve dans une situation inverse: le club de Suisse centrale avait fêté un succès aussi inattendu qu'un brin heureux à Stockholm contre Djurgarden, après avoir concédé l'ouverture du score dès la 4e.

Les hommes de Mario Frick, avec l'appui de leur public, ont ainsi l'espoir de franchir un tour européen, ce qui ne leur arrive pas souvent. En neuf tentatives depuis 2010, Lucerne n'y est arrivé qu'une fois, en 2019 contre un club des Féroé.

