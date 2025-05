Commotion cérébrale pour le gardien de Heidenheim Kevin Müller

Le gardien de Heidenheim Kevin Müller 'a subi une commotion cérébrale' après un violent choc vendredi soir contre Bochum lors de la 32e journée de Bundesliga, a annoncé son club samedi.

A la 49e minute de la rencontre, Kevin Müller a percuté le joueur de Bochum Ibrahima Sissoko dans un duel aérien, et est resté inerte sur la pelouse. Il 'est resté inconscient après la collision', a indiqué samedi le club du sud de l'Allemagne. Il a reçu des soins médicaux sur la pelouse de la Voith-Arena pendant une dizaine de minutes 'et a ensuite été transporté sur un brancard. On ne sait pas combien de temps Kevin Müller sera absent', a ajouté le FCH.

Müller a été remplacé par Frank Feller, qui a permis à son équipe de prendre le point du match nul (0-0), précieux dans la course au maintien, permettant de garder un concurrent direct à quatre points. Heidenheim occupe la 16e place, celle de barragiste, avec 26 points contre 22 pour Bochum, lanterne rouge de Bundesliga, à deux journées de la fin de la saison.

/ATS