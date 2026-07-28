Comme promis, Cucurella se tatoue le visage de De La Fuente

Marc Cucurella a dévoilé mardi un nouveau tatouage sur son bras: le visage de son sélectionneur ...
Comme promis, Cucurella se tatoue le visage de De La Fuente

Comme promis, Cucurella se tatoue le visage de De La Fuente

Photo: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ

Marc Cucurella a dévoilé mardi un nouveau tatouage sur son bras: le visage de son sélectionneur Luis de la Fuente.

Le défenseur international espagnol respecte ainsi une promesse faite avant la victoire de la Roja en Coupe du monde.

Le latéral gauche s'était engagé au début de l'été à se faire tatouer la tête du sélectionneur si l'Espagne remportait le tournoi, ce qu'elle a réalisé le 19 juillet en battant l'Argentine 1-0 en finale.

'Promesse tenue', a donc écrit Cucurella sur Instagram, en légende de photos et vidéos du tatouage, sur lequel Luis de la Fuente apparaît en costume, brandissant le trophée de la Coupe du monde, la deuxième pour l'Espagne après celle de 2010 en Afrique du Sud.

'Historique', a commenté Mikel Merino, coéquipier de Cucurella en sélection, sous sa publication Instagram, tandis que la star espagnole du tennis Carlos Alcaraz a qualifié l'idée de 'géniale'.

/ATS
 

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