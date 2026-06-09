Christian Eriksen s'effondre en plein match

Le Danois Christian Eriksen s'est effondré sur le terrain lors d'un match amical contre l'Ukraine dimanche à Odense. Il porte un défibrillateur depuis un malaise cardiaque survenu à l'Euro 2021.

Agé de 34 ans, le joueur est tombé au sol à la 64e minute de la partie. Le match a été arrêté par l'arbitre un quart d'heure plus tard. 'Christian Eriksen est conscient et se porte bien, compte tenu des circonstances', a déclaré la Fédération danoise sur son compte X.

Après avoir reçu des soins, le milieu offensif s'est relevé et a quitté le terrain par ses propres moyen, a précisé le médecin de la sélection nationale. 'Il a perdu connaissance pendant un court instant, mais il a très vite repris ses esprits, et nous étions rapidement en contact avec lui', a ajouté le Dr Morten Boesen, cité par la fédération.

Christian Eriksen avait été victime d'un malaise cardiaque lors d'un match de l'Euro contre la Finlande le 12 juin 2021. Les images du joueur inanimé sur la pelouse du stade de Copenhague où il s'était écroulé avant d'être entouré par ses coéquipiers pour le protéger de la curiosité des caméras avaient marqué le monde.

/ATS