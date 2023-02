Chelsea s'offre Enzo Fernandez pour 121 millions d'euros

Chelsea s'est offert une dernière folie à quelques minutes de la conclusion du mercato. Les Londoniens ont recruté le Champion du monde Enzo Fernandez pour 121 millons d'euros.

Elu meilleur jeune du Mondial au Qatar, le demi argentin de Benfica s'est engagé jusqu'en 2031 avec Chelsea pour un transfert chiffré à 121 millions d'euros, soit le plus élevé de l'histoire de la Premier League. Le précédent record en Angleterre était détenu par Manchester City lors du transfert de Jack Grealish il y a un an et demi (115 millions d'euros).

C'est une formidable plus-value pour le club lisboète qui avait dépensé dix fois moins en août dernier pour recruter le joueur de 22 ans en provenance de River Plate. Chelsea, de son côté, n'a pas encore communiqué sur ce transfert, mais il porte à plus de 300 millions d'euros la somme dépensée par les Blues cet hiver.

Les Londoniens avaient ainsi déjà déboursé 100 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services de l'ailier ukrainien Mykhailo Mudryk, en provenance du Shakhtar Donetsk, ou 40 millions d'euros pour le Français Benoît Badiashile.

Navas à Nottingham Forest

Par ailleurs, Kevin Navas a été prêté jusqu'à la fin de la saison par le PSG à Nottingham Forest, le club de Remo Freuler. Agé de 36 ans, le gardien costaricien était relégué à Paris dans un rôle de doublure depuis le début de saison dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma.

