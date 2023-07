Cesc Fabregas devient entraîneur à Côme

Cesc Fabregas a annoncé, dimanche, la fin de sa carrière. Le désormais ex-joueur de 36 ans devient entraîneur. Il s'occupera des équipes U19 et B du club de deuxième division italienne de Côme, avec qui il était sous contrat comme joueur jusqu'à la fin de la saison dernière, a écrit le Catalan sur Twitter.

Fabregas a joué à Arsenal, Barcelone, Chelsea et Monaco avant de rejoindre Côme en 2022. Il a été une fois champion d'Espagne et deux fois champion d'Angleterre.

Parmi ses plus grands succès figurent ses triomphes avec l'équipe nationale. L'Espagnol a fait partie de l'équipe qui a remporté trois titres consécutifs entre 2008 et 2012. Fabregas a été sacré deux fois champion d'Europe (2008 et 2012) et une fois champion du monde (2010).

/ATS