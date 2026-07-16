« Ce groupe ne cesse de me surprendre », dit Scaloni

'Ce groupe ne cesse de me surprendre', a déclaré le sélectionneur Lionel Scaloni après la qualification des Argentins pour la finale de la Coupe du monde, mercredi aux dépens de l'Angleterre (2-1).

'On va essayer de gagner, on va tout donner, mais après ça, c'est très difficile', a-t-il poursuivi en se projetant sur la finale de dimanche face à l'Espagne, où Lionel Messi et ses coéquipiers tenteront de conserver leur titre de champions du monde acquis en 2022 au Qatar.

'Ce que montrent les joueurs est impressionnant', a-t-il insisté, évoquant aussi le soutien des supporters argentins. 'Nous sommes vraiment uniques, et ce n'est pas de l'arrogance, du fond du coeur, ces gens nous ont porté vers la victoire aujourd'hui.'

Il a insisté, en conférence d'après-match, sur le caractère d'acier de ses joueurs, toujours prêts à lutter jusqu'au bout.

'Ils pensent simplement à jouer'

'Le football, ce n'est pas seulement la tactique, la stratégie ou le beau jeu. Le football, c'est tout ce qui s'est résumé dans ces quelques minutes. Et quand on a marqué le but du 2-1, il fallait se battre jusqu'au bout, et c'est ce qu'on a fait. C'est une illustration de tout ce que le football nous apprend quand on est petit', a dit Scaloni.

Ses joueurs, 'ils jouent comme s'ils avaient sept ou huit ans. Ils ne se disent pas: +Et si je rate?+, ou +Et si on est éliminés?+. Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent simplement à jouer au football, comme ils l'ont toujours fait', a-t-il insisté.

Scaloni a pris l'exemple de son capitaine, Lionel Messi, intenable dans la fin de match et auteur de deux passes décisives.

'Aujourd'hui, dans les quinze, vingt ou vingt-cinq dernières minutes, quand il l'a pu, Messi a pris le ballon. Et Messi s'est mis à jouer comme s'il était dans son jardin', a-t-il décrit.

Quant à l'Espagne, adversaire en finale, 'tout le monde sait comment ils jouent, quel est leur style, ça va sûrement être un beau spectacle'.

/ATS