Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

L'Argentine, championne du monde en titre, a dévoilé jeudi sa liste de 26 joueurs pour le Mondial ...
Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Photo: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello

L'Argentine, championne du monde en titre, a dévoilé jeudi sa liste de 26 joueurs pour le Mondial 2026. Elle sera conduite par son capitaine Lionel Messi.

Le capitaine Messi, qui aura 39 ans dans un mois, mène un groupe dans lequel sont présents un grand contingent de champions du monde 2022 et sans surprise majeure, mais avec l'absence notable du milieu du Real Madrid Franco Mastantuono, 18 ans. L'Albliceleste pourrait quasiment aligner le même onze qui débuta la finale du Mondial 2022 contre la France, à l'exception d'Angel di Maria, qui a pris sa retraite internationale après la Copa America 2024 remportée par l'Argentine.

Lionel Messi, si sa présence se confirme dans la compétition, prendra part à son sixième Mondial, un record qu'il partagerait notamment avec le Portugais Cristiano Ronaldo. L'octuple Ballon d'Or avait demandé à sortir dimanche lors de son dernier match dans le championnat nord-américain (MLS) avant la Coupe du monde, après s'être tenu l'arrière de la cuisse gauche.

Des inquiétudes autour de Lionel Messi

Lundi, son club de l'Inter Miami annonçait que la star argentine souffrait d'un 'surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche' et que 'le retour à l'activité physique dépendra de l'évolution de son état clinique et fonctionnel'. Mais le sélectionneur de l'Albicelestre Lionel Scaloni s'est montré prudemment optimiste mardi, estimant que 'les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises' pour son joueur talisman.

Il a fait plusieurs tours à l'infirmerie ces dernières années en raison de problèmes aux ischio-jambiers, qui l'ont contraint à manquer une partie de la préparation de Miami plus tôt en 2026. Les Argentins, dans le groupe J avec l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche, défendront leur couronne conquise en 2022 au Qatar à partir du 16 juin contre les Algériens, à Kansas City.

/ATS
 

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