Cameron Puertas prêté au Werder Brême

En Arabie Saoudite depuis un an, Cameron Puertas est de retour en Europe. Le Vaudois de 27 ...
Cameron Puertas prêté au Werder Brême

Cameron Puertas prêté au Werder Brême

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

En Arabie Saoudite depuis un an, Cameron Puertas est de retour en Europe. Le Vaudois de 27 ans a été prêté une saison au Werder Brême par son club d'Al-Qadsiah.

Le milieu offensif avait quitté la Belgique où il avait été élu meilleur joueur du championnat lors de la saison 2023/24 pour rejoindre l'Arabie Saoudite avec un lucratif contrat de quatre ans en poche. Il a inscrit 3 buts et délivré 9 passes décisives en 32 matches.

A Brême, l'ancien joueur du LS retrouvera son ex-coéquipier Isaac Schmidt (26 ans) qui a marqué pour son premier match en Bundesliga. Il pourra se mettre davantage en lumière aux yeux de Murat Yakin qui attend que le joueur reçoive le passeport suisse pour éventuellement le sélectionner.

/ATS
 

