CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

Après que les projecteurs de la Ligue des champions se sont éteints, le football suisse se tourne jeudi soir vers la République tchèque.

Lausanne-Sport affronte Sigma Olomouc en match aller des 16es de finale de la Conference League, dès 18h45.

Pour les Vaudois, il ne s'agit pas seulement de se qualifier, mais aussi de défendre l'honneur de toute une nation footballistique. Les joueurs du coach Peter Zeidler sont le dernier espoir dans la lutte pour le top 15 du classement UEFA.

Bâle et YB déjà éliminés en Europa League, le poids de la responsabilité repose uniquement sur les épaules des Lausannois. La situation est précaire: la Suisse se trouve juste derrière la 15e place, mais Chypre, qui la précède, a encore deux atouts dans sa manche avec l'AEK Larnaca et l'Omonia Nicosie.

Mais la forme actuelle des Vaudois est préoccupante. En Super League, il attendent une victoire depuis cinq matches. Battus 5-1 à Thoune jeudi passé, ils restent sur un nul certes spectaculaire dans le derby du Lac dimanche (3-3).

Cette tendance négative doit être stoppée. La prudence est de mise, mais l'adversaire est propice à un redressement. Sigma Olomouc, vainqueur de la Coupe de République tchèque, s'est qualifié de justesse pour ces 16es de finale. Les Tchèques n'ont passé l'épaule qu'à la différence de buts. Ils ont perdu sept de leurs huit derniers matches en compétition officielle.

/ATS