CAN 2025: le Nigeria sort une pâle Algérie

Photo: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe

Le Nigeria s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2025 au Maroc. A Marrakech, les Super Eagles ont dominé une pâle Algérie 2-0 et ont confirmé être des candidats au titre très crédibles.

Les Nigerians ont largement dominé les débats contre un adversaire inoffensif sur le plan offensif. Osimhen (47e) et Adams (57e) ont trompé le gardien Luca Zidane, le fils de Zinédine. La CAN a donc pris fin sur une grosse déception pour les Fennecs dirigés par Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse.

Dans le dernier carré, le Nigeria se mesurera mercredi au Maroc, le pays organisateur.

/ATS
 

