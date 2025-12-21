CAN 2025: le Maroc remporte le match d'ouverture

Le Maroc a réussi son entrée dans la CAN 2025 qu'il organise. A Rabat, dans le groupe A, la sélection de Walid Regragui a battu logiquement les Comores 2-0 sous une pluie parfois diluvienne.

Les Marocains ont passé l'épaule à la 55e grâce à Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid a transformé une passe précise de Mazraoui et inscrit son 9e but en 16 sélections. El-Kaabi a doublé l'avance des siens d'un spectaculaire retourné (74e). L'attaquant d'Olympiakos, entré en jeu à la 65e, a ainsi marqué pour la 18e fois en 48 capes.

En première mi-temps, le pays organisateur aurait pu prendre les devants, mais le gardien Pandor a sauvé du genou un penalty assez mal botté par Rahimi (11e).

/ATS