CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

L'Egypte est déjà assurée de sa place en 8es de finale de la CAN 2025 au Maroc. Lors de la 2e journée du groupe B, elle s'est imposée 1-0 contre l'Afrique du Sud pour fêter un deuxième succès.

Cette rencontre de piètre qualité n'a pas proposé beaucoup d'actions d'éclat. Elle a tourné sur un penalty généreux obtenu et transformé par Mohamed Salah en fin de première mi-temps (45e). Même l'expulsion peu après d'Hany n'a pas permis aux Sud-Africains de bousculer les Pharaons et d'aller égaliser.

Pour sa part, le Maroc (groupe A) a été tenu en échec 1-1 par le Mali. Les deux buts ont été inscrits sur penalty, d'abord à la 45e par Brahim Diaz pour le pays organisateur, puis par Sinayoko (64e). Le Marco compte quatre points contre deux au Mali et à la Zambie et un aux Comores.

/ATS